Participatieprijs naar Gova uit Nispen, aanmoedigingsprijs voor zusters van Sint-Catharinadal

"Gova heeft oog voor de doelgroep die valt onder de participatiewet", was de jury lovend. "Er wordt gekeken naar de talenten van medewerkers en hierop wordt het werk aangepast. Bij Gova wordt geen onderscheid gemaakt tussen doelgroep- en reguliere medewerkers. Alle werkzaamheden worden gezamenlijk gedaan. Iedereen kan meedoen in het arbeidsproces."

'Inspiratiebron'

Gova troefde daarmee de andere genomineerden, Quasar Holland (Giessen) en Hyperpro Suspension Products (Werkendam), af. Vorig jaar ging de prijs naar Forever Direct EU in Oud Gastel. Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs bezocht de jury met een delegatie de diverse bedrijven. Willemijn van Hees was als burgemeester van Geertruidenberg voorzitter van de jury. Gova maakte indruk, zo is in het juryrapport te lezen. "Het bedrijf heeft oog voor de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en biedt de kans om door te groeien. Jobcoaches, die speciaal zijn aangenomen voor de begeleiding van medewerkers, zorgen voor een uitstekende balans tussen werk en privé (..) Gova is een fantastische inspiratiebron voor alle werkgevers als het gaat om het bieden van kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben."