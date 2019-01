Parkplan Gilze enthousiast ontvangen

GILZE - Het plan voor de aanleg van het 2,5 hectare grote park De Steenakker aan de Ridderstraat is in Gilze met veel enthousiasme ontvangen. Het burgerinitiatief dat met steun van NLGR, landschapsarchitecte Barbara Roozen en Kern'75 is opgesteld werd overhandigd aan wethouder Aletta van der Veen. ,,Alleen maar lof. Ik ga hier vol voor”, aldus de wethouder.

Op de presentatie van het plan De Steenakker in De Schakel in Gilze waren een vijftig belangstellenden af gekomen. NLGR-voorzitter Siekse de Regt vertelde over nut en noodzaak van het park. Landschapsarchitecte Barbara Roozen gaf een nadere toelichting op de tekeningen die zij had gemaakt in overleg met omwonenden en de andere betrokkenen.

Pieterboom

Het ver uitgewerkte voorstel om tussen Ridderstraat en Water aan de Warande een park met voedelbos, wandel- en fietspaden, moestuin, fruit- en vruchtenbomen, educatiepunt, Pieterboom en andere monumentale bomen en onder meer een skatebaan te gaan realiseren, kreeg de handen op elkaar. Fractievoorzitter Corné Machielsen van Kern'75: ,,Ik heb niets negatiefs gehoord. Alleen maar aanvullingen en extra ideeën, waar naar gekeken wordt.”

Volledig scherm Wethouder Aletta van der Veen (l.) nam het plan voor park d'n Steenakker in Gilze in ontvangst van Corné Machielsen, Sietske de Regt en Barbara Roozen. © Projectgroep d'n Steenakker

Zo is het voorstel gekomen om de paden ook rolstoeltoegankelijk te maken. Een ander idee is om een van de herinneringsbordjes over de Tweede Wereldoorlog te betrekken bij het park. Aan de Warande is een Brits spionagetoestel uit de lucht geschoten. De zes inzittenden overleefden dit niet. Machielsen verwacht dat dit in de verdere uitwerking aan de orde komt. Op de langere termijn kan mogelijk naar de andere kant van de Ridderstraat worden uitgebreid. De Ridderstraat was in 1414 al bekend als verbindingsweg tussen Gilze en Breda.

Enkele tonnen