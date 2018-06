Parkieten omgekomen bij uitslaande brand in schuurtje Werkendam

Vonnis doodrijder Tilburg wekt onbegrip en afschuw

9:47 TILBURG/RIJEN - Onbegrip en woede over de straf voor de man die in 2016 een echtpaar doodreed op de Bredaseweg in Tilburg. De reacties zijn kenmerkend voor de gapende kloof tussen de juridische werkelijkheid en de rauwe emoties in de buitenwereld.