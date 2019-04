Parkfeest plakt stickers op posters Lentefestival

Dat het logo van het Lentefestival, dat komend weekeinde op het Floraliaterrein staat, grote overeenkomsten vertoont met het logo van het Parkfeest valt niet te ontkennen. De kleur, de verdeling in vakjes en de plaats van de naam van het festival zijn allemaal hetzelfde. Het blijkt te gaan om een foutje van de promotor uit Tilburg die door het Lentefestival was ingehuurd. ,,Hij zegt dat hij een voorbeeldontwerp heeft gepakt wat iedereen kan gebruiken”, zegt Zatiye Cetin-Onal van het Lentefestival. Volgens Parkfeestoprichter Arno Meulendijks kan dat echter niet: ,,Het logo is twintig jaar geleden precies op maat voor het Parkfeest gemaakt. De groene lijn bovenaan is bijvoorbeeld een verwijzing naar de locatie. Dit is absoluut geen standaardontwerp.”