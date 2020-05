Parkfeest Oosterhout naar september 2021

Welke artiesten is nog onduidelijk

Of dan dezelfde artiesten zullen optreden in het Slotpark als die voor begin juni waren geboekt is nog maar de vraag. ,,We zijn daarvoor in gesprek met de artiesten en boekingbureaus. We zullen in ieder geval zorgen voor een vergelijkbaar mooi programma’‘’, zegt de organisatie daarover in een persbericht. In juni zouden onder andere DI-RECT, Duncan Laurence, Snelle, Nielson en Trijntje Oosterhuis naar Oosterhout komen.