Parkfeest Oosterhout koestert het Slotpark

Het Parkfeest en het Slotpark zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dus is de organisatie maar wat zuinig op alles wat er groeit en bloeit. ,,We doen er alles aan om het hier zo mooi mogelijk te houden'', aldus Parkfeestvoorzitter Jos Zimmerman (48). Met een zware heftruck over het gras rijden? Geen sprake van. De bomen beschadigen? Geen kans, want die staan veilig achter planken en dranghekken.

"Ik moet soms echt streng wezen voor de crew, maar we nemen geen risico's'', stelt Dennis Romunde (41), voorzitter facilitair en techniek. ,,Er wordt hier dus niet geracet met de heftrucks en over het gras rijden is al helemaal taboe'', stelt hij.

Dranghekken

Voor de opbouw afgelopen dinsdag van start ging, werden er dan ook eerst zo'n 90 stalen rijplaten in het park gelegd om het gras te beschermen. ,,Daar komen nog zo'n 90 kunststof platen bij en kunststof vloeren voor de podia'', vervolgt hij. De bomen die dicht langs de paden staan worden goed ingepakt met planken, afzetlint en zelfs dranghekken. ,,Dat had ik gezien op de bouw en bij wegwerkzaamheden'', verklaart Romunde.

,,Dennis koestert het park echt'', vindt Zimmerman: ,,En terecht, want het is een fantastisch park dat we te leen krijgen. We vinden het daarom heel belangrijk om het weer net zo mooi op te leveren als het was wanneer het Parkfeest achter de rug is.''

Charme

Om diezelfde reden zijn de twee podia precies tussen de bomen gepast. ,,Wij passen ons aan het park aan, zo komt de charme van het Slotpark ook het best tot zijn recht'', vindt Zimmerman. Elk jaar is er na het Parkfeest een evaluatie met de gemeente. Daarin wordt besproken wat er goed ging en beter kan. Ook het behoud van het park hoort daarbij.

Quote We vinden het heel belangrijk om het weer net zo mooi op te leveren als het was wanneer het Parkfeest achter de rug is Jos Zimmerman

"Al doende leert men, met de jaren hebben we steeds betere manieren gevonden om het park goed te beschermen'', aldus Zimmerman. Zo zijn er geen auto's in het park toegestaan en mogen de meeste vrachtwagens alleen laden en lossen in de Slotlaan. ,,Toen ik hier acht jaar geleden begon, ging het er nog heel anders aan toe en werd het park nog niet zo goed beschermd."