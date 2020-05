Parkfeest Oosterhout gaat ‘viral’

OOSTERHOUT - De teleurstelling bij bestuur en vrijwilligers van het Oosterhoutse Parkfeest was groot toen de editie van dit jaar vanwege de coronacrisis moest worden geschrapt. Maar de hoop is nu gevestigd op een online alternatief.

Komende zaterdag van 20.00 tot 0.00 uur verzorgt het Parkfeest een livestream voor iedereen in Oosterhout en voor iedere belangstellende wereldwijd. Het vier uur durende programma is een initiatief van de vrijwilligers die het jaarlijkse feest in rook zagen opgaan.

Interactief

Volgens woordvoerder Joost Mutsaers van het Parkfeest wordt de avond interactief. ,,Het wordt een festival op afstand. De vrijwilligers wilden iets doen binnen de mogelijkheden die er waren. De optredens worden aan elkaar gepraat en er zal interactie zijn met de kijkers. Zij kunnen foto’s van zichzelf sturen en er worden ook prijzen uitgedeeld’’, zegt hij.

Het online-programma bestaat muziek van Oosterhoutse artiesten en bands, online straattheater en muziek van de dj’s van Manitou FM. Volgens Mutsaers worden alles in hoge beeld- en geluidskwaliteit uitgezonden. Het avondvullende programma is te volgen via de website van het Parkfeest en via You Tube.

‘Viral’

Het zou mooi als een act van het Parkfeest viral gaat, maar Mutsaers zet minder hoog in. ,,We hopen natuurlijk dat iedereen die normaal gesproken naar het festival zouden komen nu online gaan kijken.’’

Het driedaagse festival had komende vrijdag van start moeten gaan. ,,Elk jaar komen er vrijdag en zaterdag vijf- tot zesduizend mensen. Op zondag, als de toegang gratis is, komen er gemiddeld tienduizend mensen’’, zegt Mutsaers.

Programma

Het online programma van zaterdag bestaat uit goochelaar Marc Woods, de Oosterhoutse zanger Thomas Jakob met The Flight Crew Band, zangeres en pianiste Frédérique van den Boomen, de Oosterhoutse rockformatie Fool Moon en The Lost Chords.