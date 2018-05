Parkfeest Oosterhout broeierig van start, eindigend met onweer

OOSTERHOUT – ,,De afgelopen week was er nog een flinke run op kaarten”, glunderde Carmen Mutsaers namens de organisatie van Parkfeest Oosterhout. In een broeierig warm Slotjespark, trapte de Red Hot Chilinators het festival vrijdagavond af. Het broeierige weer sloeg vlak voor tienen om in een flinke regenbui en onweer, waarop vrijwel iedereen het terrein verliet. Ook viel de stroom deels uit.

,,Ik was hier al gelijk om zes uur. De meesten van ons trouwens”, wijst Jacqueline Kuhlmann op haar gezelschap. Dat bestaat uit ruim dertig mensen. ,,Dat is zo gegroeid. We confisqueren onze eigen tafel, precies tussen de twee podia in. Dat doen veel groepjes mensen, ieder jaar weet je precies waar wie staat.”

Het programma: dat is bijzaak: het draait om het Oosterhoutse feestje. Om elkaar weer te zien. ,,Want de meesten zie ik maar één keer per jaar en dat is hier”, grijnst ze. Dat geldt niet voor Eric Vos uit Dussen. Hij is hier voor het eerst, met zijn gezin. ,,Ik ben een enorme fan van Beth Hart en zag onlangs Delicious Surprise spelen. Dat was toen een beroerd geluid, dus ik hoop dat het hier een stuk beter is want dat die band goed is, daar ben ik van overtuigd.” Dat de Red Hot Chilinators hier ook staan kwam goed uit. ,,Mijn dochter is een enorme fan van de Peppers. Dat is dus een leuke combinatie.”

Maar waarschijnlijk is Vos en zijn gezin een uitzondering. Giselinde en Judith komen ook puur voor de sfeer. Voor het sociale aspect. ,,We hebben expres een statafel aan de achterkant van het veld, om te kunnen ouwehoeren.” De twee vriendinnen kunnen dit jaar alleen vandaag; het is niet zo dat zij het feest vastleggen in hun agenda. ,,We zijn met zijn drieën hier. Als de muziek goed is, stormen we naar voren. Maar tot nu toe blijven we ouwehoeren.” Zoals gebruikelijk, op dit feestje.

Nieuw op het festival is het loungepark, met kussens, speciaalbiertjes en loungemuziek.

Volledig scherm © Jamaica Vink

Volledig scherm Parkfeest Oosterhout broeierig van start © Marcel van Dorst/MaRicMedia

Volledig scherm Om 18.00 stond er een rij voor de ingang. © Steven van Beek

Volledig scherm En was het in het Slotjespark nog rustig. © Steven van Beek