Parkeren bij nieuwbouwplan in Hooge Zwaluwe wordt aandachtspunt

Vanaf haven Drimmelen met pontje Biesbosch in

14:54 DRIMMELEN Vanaf Drimmelen zonder een bootje of kano de Biesbosch in? Doe je best, maar tot nu toe kan dat alleen zwemmend. Maar als we de plannenmakers mogen geloven komt daar volgend jaar verandering in. Dan varen er liefst twee pontjes de Biesbosch in. Eentje voor voetgangers die naar de overkant willen (plan gemeente) en een pontje naar de Aakvlaai (van ondernemer Mark de Leeuw).