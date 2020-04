Parkeerterreinen in bossen bij Oosterhout afgesloten

De afgelopen tijd heeft Oosterhout gemerkt dat vooral de bossen bij Dorst en de Vrachelse Hei de plekken zijn waar, met name, in de weekenden de meeste toeloop is in deze periode waarin iedereen vanwege de coronacrisis op het hart wordt gedrukt zijn vertier vooral in en om huis te zoeken. “Ga op dit moment niet de bossen in of naar andere recreatieve plaatsen. Het wordt dan gewoonweg te druk en dat willen we niet. Juist nu de ontwikkelingen de goede kant op gaan, is het noodzakelijk om de richtlijnen te blijven volgen", stelt de gemeente Oosterhout. Blijf thuis, luidt het dringende advies waarmee de gemeente de landelijke regels volgt.