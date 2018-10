Parkeerterrein Lidl in Raamsdonksveer wordt veiliger

Toerlezjoe­re zet mooie plekjes op de kaart in Gilze en omstreken

18:00 “Na 2 jaar hard werken zijn we ontzettend blij dat we dit prachtige rustpunt hebben kunnen realiseren”, vertelt voorzitter Ted van der Lee vanmiddag tijdens de officiële opening van het eerste Toerlezjoere-rustpunt in Gilze. Dit rustpunt is het begin van een groot Toerlezjoerenetwerk in de regio tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens.