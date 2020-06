Parkeergarage blijft leeg, Q-Park zoekt steun bij gemeente Oosterhout

VIDEO Mannen gevlucht na schietinci­dent in Gilze: politie checkt ziekenhui­zen op binnen­komst eventuele gewonden

8 juni GILZE - In de Van Heinsbergstraat in Gilze heeft maandag rond 16.55 uur een schietincident plaatsgevonden. De politie tast in het duister over de toedracht van het incident. ,,We weten absoluut nog niet wat er is gebeurd", meldt een woordvoerder van de politie maandagavond.