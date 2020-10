Parcours van de Tour de France? Thomas Vergouwen weet het al!

Hennepkwe­ke­rij met 99 planten op zolder van woning Oosterhout, bewoner (37) aangehou­den

27 oktober OOSTERHOUT - In een woning aan het Paterserf in Oosterhout is maandagochtend een hennepkwekerij met 99 planten aangetroffen. De 37-jarige bewoner van het huis is aangehouden. Ook werden er twee auto's van de verdachte in beslag genomen.