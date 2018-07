Papierverwerker Van Puijfelik dicht na cokevondst, familie vertrokken: 'Schandalig!'

Eindelijk snel internet in het buitenge­bied van Oosterhout: 'Een postduif was sneller'

7:00 OOSTERHOUT - Een internetmodem in de meterkast. Voor de meesten een vanzelfsprekendheid, maar niet voor de familie Van Pelt. Het boerenbedrijf in het Oosteindse buitengebied kon alleen via allerlei lapmiddelen internet ontvangen. Dat is sinds kort verleden tijd: het gezin is aangesloten op glasvezel.