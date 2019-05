Papierverwerker Puijfelik Recycling donderdag voor de rechter: is de sluiting na een drugsvondst terecht of niet?

Burgemees­ter Luteijn: Hardhandig lesje van Langermans was ‘ironisch’ bedoeld

13 mei RAAMSDONKSVEER John Langermans (Keerpunt ’74) werd al eens beticht van haatzaaierij en semi-racistische opmerkingen over asielzoekers en vluchtelingen. Voor de Sociale Volks Partij is het Geertruidenbergse raadslid wederom in de fout gegaan op Facebook met zijn voorstel om vernielingen in een speeltuin tegen te gaan door ‘een jonge raddraaier publiekelijk met zijn kopje een keer of dertig tegen het klimrek aan te slaan’.