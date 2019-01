Pand waar groot drugslab werd aangetroffen in Lage Zwaluwe gaat voor jaar op slot

Provincie wil twee tunnels Rijen liefst tegelijk aanleggen

11:03 RIJEN - Als het aan de provincie ligt dan worden de twee tunnels die in Rijen in de planning zitten tegelijk aangelegd. Of dat ook gaat lukken is de vraag, omdat het dorp wel bereikbaar moet blijven. Dat zei wethouder Rolph Dols gisteren in de commissie Ruimte.