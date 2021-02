Pand in Dongen gesloten na vondst van een kilo speed

Illegale bomenkap in Oranjepol­der: ‘Ook nog eens in een ernstige periode van kou’

24 februari OOSTERHOUT - De bomen die vorige week zijn gekapt in de Oranjepolder, zijn illegaal gekapt. Dat bevestigt de Omgevingsdienst, zo laat een woordvoerder namens de provincie weten. ,,Er is zonder vergunning gekapt. Maar we kunnen er nu nog niets over zeggen. We zijn bezig met nader onderzoek en hopen binnen twee of drie weken de uitkomsten te hebben.”