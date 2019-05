Pand café De Kloek in Oosterhout verkocht

Na 8 jaar is het zo ver: Oosterhout heeft een nieuwe rioolpers­lei­ding

11:58 OOSTERHOUT - De nieuwe rioolpersleiding in Oosterhout is klaar. De aanleg van de zogeheten oostelijke rioolwaterpersleiding nam acht jaar in beslag en heeft 4,5 miljoen euro gekost. De rioolleiding is nodig, omdat Oosterhout steeds meer woningen krijgt. Daarnaast moet er in periodes van extreme regenval meer water worden afgevoerd.