Pand Aldi Oosterhout staat te huur

Zeven gegadigden voor Cornelius­kerk Den Hout

9:47 DEN HOUT - Er zijn zeven belangstellenden voor de overname van de Corneliuskerk in Den Hout. Eind januari 2020 moet duidelijk zijn welke aanbiedingen er zijn. ,,Best spannend. We zijn heel benieuwd", zegt Louis Donkers van het parochiebestuur.