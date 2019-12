Al ploeterend met kistjes, mandjes, kaas en andere etenswaren word ik wat later die dag gebeld. Of ik even tarwe kan komen brengen naar ‘d’n blok’. Het zaaizaad is bijna op. Tuurlijk schat, de tarwe moet nú de grond in, dus dat is prioriteit nummer één. Ik hijs me in mijn winddichte overall en gooi wat zakken in de auto. Op het land help ik mee lossen in de zaaimachine, maken we gauw een praatje, en daarna hup, snel weer terug naar huis.