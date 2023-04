Paaspop Den Hout; een regionaal feestje van het bewonderenswaardige soort

In twee minuten uitgelegd: zo wordt knooppunt Hooipolder aangepakt

Elke dag zijn ze te zien, lange rijen auto’s voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Het knooppunt bij Raamsdonksveer is uniek, want het is de enige snelwegenkruising in Nederland waar nog verkeerslichten staan. Het knooppunt wordt de komende jaren flink onder handen genomen. We leggen uit wat er gaat gebeuren.