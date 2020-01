Paaltjes Oosterhoutse binnenstad nu écht omlaag

achtergrond Dongen 2020 in met hoofdpijn­dos­siers

6:00 DONGEN - Het nieuwe decennium begint in Dongen met een aantal hoofdpijndossiers op de burelen van het gemeentehuis. Wat gebeurt er met het kunstgras van Tuf Recycling? Waar brengt Dongen de arbeidsmigranten onder? En last but not least: gaat de gemeente het financieel redden?