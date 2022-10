Paaltjes met QR-codes ‘vertellen’ het verhaal van de Kleine Schans

Made krijgt 51 zorgappar­te­men­ten in centrum: ‘Uniek voor dit dorp’

MADE - In het hart van Made, in de Kloosterstraat, komen 51 appartementen met zorg voor senioren. De gemeente Drimmelen verwacht dat de bouw van het complex een flinke zwieper geeft aan de doorstroming in het dorp.

