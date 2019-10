Ozb fors omhoog om ambitieuze plannen in Gilze en Rijen uit te kunnen voeren

Handballers krijgen twee kleedlokalen, tegen hun zin

Verenigingen, met name op het gebied van sport, vormen een belangrijk speerpunt in het beleid. Zo wordt de MFA Rijen aan de Sportparkweg geschikt gemaakt voor gebruik door handbalvereniging RHV en de Rijense Budovereniging. De handballers, die daar al veel langer gehuisvest waren, krijgen daarin twee kleedlokalen toebedeeld. Tegen hun zin. Ze hebben er vier nodig. Een aantal kunstgrasvelden op sportpark Vijf Eiken in Rijen wordt eerder verwijderd dan oorspronkelijk de bedoeling was. De nieuwbouw van de voormalige sportlocatie Tropical/Margriethal wordt aangepakt. Daarnaast wil de gemeente een begin maken met de ontwikkeling van de spoorzone in Rijen en aan het opknappen van de centrumgebieden in Gilze en Rijen.

Wethouder David Vermorken van Financiën toont zich tevreden over het feit dat het college met deze begroting ervoor gezorgd heeft dat de financiële positie van de gemeente op korte en langere termijn gezond is. "Het college is ervan overtuigd dat met deze begroting een hoog niveau van wonen, leven en werken tegen lage gemeentelijke lasten ook in de toekomst mogelijk wordt gemaakt. We ontkomen er niet aan om de lokale tarieven te verhogen. Dat geldt voor vrijwel alle gemeenten in Nederland. Voor een gemiddeld huishouden komen we per saldo uit op een stijging van gemiddeld ongeveer vijf euro per maand.”