Overvloed aan 'blije vijgen' in Hooge Zwaluwe

Komt Breda over de brug in strijd om Lunet?

7:00 BREDA - De strijd om de toekomt van het voormalige winkelcentrum De Lunet in Breda gaat een nieuwe fase in. Vandaag buigt de Raad van State zich over de vraag of de gemeente terecht weigert om meer dan een kleine 4,5 ton schadevergoeding te betalen aan de eigenaren van het complex. De eigenaren vinden dat ze recht hebben op 9,6 miljoen euro.