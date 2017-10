Overvallers Jumbo Lage Zwaluwe bedreigden personeel met mes en stroomstootwapen

Video & Fotoalbum Overval op Jumbo supermarkt in Lage Zwaluwe, politie zoekt twee daders

7:05 LAGE ZWALUWE - De Jumbo supermarkt aan de Pastoor van Hooijdonklaan in Lage Zwaluwe is zaterdagavond kort voor 22.00 uur overvallen door twee mannen. De politie heeft met behulp van honden in de buurt van de supermarkt naar de twee gevluchte daders gezocht maar geen daders aangetroffen.