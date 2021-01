Overvaller bedreigt personeel Jumbo in Oosterhout met vuurwapen

jong in... ‘Een échte Raamsdon­ker wil vaak in Raamsdonk blijven wonen’

13:33 RAAMSDONK - Siem Verlouw (16) is een Raamsdonker in hart en nieren en houdt dan ook enorm van carnaval. Ondanks dat carnaval niet zoals gebruikelijk doorgaat en er ook nog eens een avondklok is ingesteld, blijft hij positief. ,,Ik lever liever nu in, zodat ik in de zomer van de versoepelingen kan genieten.’’