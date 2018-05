Overval brillenzaak Oosterhout in Bureau Brabant

Dongen weigerde terecht huisves­ting voor 20 seizoensar­bei­ders, plan nog niet van de baan

8 mei 's-GRAVENMOER - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de gemeente Dongen in het gelijk gesteld omtrent de opvang van 20 seizoensarbeiders aan de Vaartweg in 's Gravenmoer. Daarmee is de huisvesting nog niet van de baan, want de gemeente heeft al een vernieuwde aanvraag ontvangen.