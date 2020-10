Overval bij transportbedrijf Rietveld Logistics in Oosterhout

De overval aan de Visserijweg vond rond 04.40 uur plaats. De politie is ter plaatse en stelt een onderzoek in. Ook de recherche is door het Operationeel Centrum gewaarschuwd en komt ter plaatse.

Zoektocht naar dader

Diverse eenheden zijn in de omgeving van Rietveld Logistics op zoek naar de vermoedelijke dader of daders. Hoeveel verdachten er worden gezocht, is nog onbekend. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de overval.