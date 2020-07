Overtreedt Defensie regels door te lang uitblijven antwoorden op zienswijzen luchthavenbesluit Gilze-Rijen?

Vader Pascal gaat tot het uiterste om zijn zoon uit huis te krijgen: ‘Dat is beter voor zijn ontwikke­ling’

16 juli OOSTERHOUT – Marijn is zeventien jaar oud, maar in zijn ontwikkeling is hij vijf jaar. Vanwege de zorg die hij nodig heeft is thuis blijven wonen geen optie. Waar dan wel? Tien jaar en twee burn-outs verder is het Pascal Koster gelukt. Hij gaat een deel van het klooster in Oosterhout ombouwen. ‘Iedere ouder wil dat zijn of haar kind veilig is.’