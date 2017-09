Oversteek Mgr. Nolenslaan: ‘Je ziet direct waar het fout gaat hier in Dongen’

Het is vroeg in de ochtend. Een laaghangende zon schijnt over het drukke tafereel op de Mgr. Nolenslaan in Dongen. Auto’s schieten voorbij, fietsende moeders met kinderen voor- en achterop proberen op tijd de basisschool te bereiken en een werkbusje keert midden op de weg. De oranje jasjes van de verkeersbrigadiers zijn soms niet zichtbaar door de drukte.

Erg druk

,,Je ziet direct waar het nu fout gaat”, zegt wijkagent Anton Stokx, terwijl hij naar de oversteek wijst. ,,Het is een uitvalsweg en dus erg druk. Bijna tweederde van de kinderen komt uit die wijk (Hoge Akker). Ze zitten allemaal op de Achterberg, want in die wijk zit er geen. Zo’n 250 kinderen moeten dus meerdere keren per dag hier oversteken. De lage zon, snelheid waarmee gereden wordt en de hoeveelheid van het verkeer maken dat gevaarlijk om te doen.”



Onder zijn toeziend oog krijgen de vrijwillige verkeersbrigadiers van RK Basisschool Achterberg aan de St. Josephstraat woensdagochtend uitleg over de nieuwe slagbomen. Deze heeft de gemeente Dongen geplaatst ter hoogte van de Veldstraat, nadat er vorig jaar twee verkeersongelukken zijn gebeurd op dit punt. Bij eentje raakte een van de verkeersbrigadier ernstig gewond.



Herman van Beijsterveld, medewerker gemeente Dongen, geeft uitleg over de verschillende sloten van de slagbomen. Ook laat hij zien waar de led-verlichting kan worden aangezet. Van Beijsterveld: ,,De gemeente heeft meerdere opties overwogen. In Veenendaal is een soortgelijke opstelling. Die bevalt goed en dus is er gekozen om dat ook in Dongen toe te passen.”