Overname jachthaven Hermenzeil onzeker na vrees voor ‘strafbare feiten’ bij EuroParcs

Korrel zout genoeg om bodem van pan te beschadi­gen: 9 tips om je pannen tiptop te houden

Bij de ene staan ze netjes gestapeld in de kast, bij de ander is het een chaotisch allegaartje waarvan de bijpassende deksels zijn verdwenen. Weet jij welke potten en pannen echt onmisbaar zijn, waarvoor je het best een braadpan of antiaanbakpan gebruikt en hoe je ze het beste onderhoudt? Chef-kok Thijs Vervloet geeft zijn tips.

