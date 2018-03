Overname Corneliuskerk in Den Hout loopt spaak: inwoners zwaar teleurgesteld

De stichting wil van de kerk een multifunctionele ruimte maken. Daarover lopen al 4,5 jaar onderhandelingen. De leden hebben de Catharinaparochie (eigenaar van de kerk) en het bisdom met klem verzocht om vóór 15 maart uitsluitsel te geven. Cees Joosen van de stichting: ,,Geen reactie. Toen hebben we een mail gestuurd. Of we moeten concluderen dat ze niet langer met ons wilden praten. Weer niets.''

De druppel

,,Dat was de druppel", verzucht Joosen. ,,We waren al heel ver met de onderhandelingen. Maar eind vorig jaar ging het bisdom ineens een andere koers varen. Werden we doorverwezen naar de Catharinaparochie. Waarom? Ook daar hebben we nooit antwoord op gehad. Het gaf ons geen vertrouwen.''

De stichting is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken. Als de situatie niet verandert, trekken de leden de stekker eruit. ,,We hebben de parochie en het bisdom nog een uitgestoken hand gegeven. De bal ligt nu bij hen. Het is belangrijk voor Den Hout dat de kerk behouden blijft. En ons plan is voor alle partijen goed.''

Verantwoordelijkheid bij parochie

Quote Wij zijn ook maar een club vrijwilligers. Dit is voor ons geen dagelijkse kost. Eric Kaarsemaker, Catharinaparochie Daphne van Roosendaal van het Bisdom Breda kon gisteren niet achterhalen wat er met de berichten van de stichting is gebeurd. In algemene zin kan zij wel zeggen: ,,Als het gaat om het herbestemmen van gebouwen, ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de parochie. Het bisdom heeft een toetsende rol, kijkt mee. Vanuit die rol kan het zijn dat we met op- en aanmerkingen komen.''



,,Het klopt, vanuit de parochie had de communicatie beter gekund'', reageert Eric Kaarsemaker. Hij was tijdelijk vice-voorzitter bij de Catharinaparochie en treedt nu op als tussenpersoon. Hij begrijpt de reactie van de stichting. Maar: ,,Wij zijn ook maar een club vrijwilligers. Dit is voor ons geen dagelijkse kost.'' Voor 15 maart uitsluitsel geven, was onmogelijk: ,,We zijn achter de schermen volop bezig, willen wel sneller, maar zijn toch afhankelijk van het bisdom.''

Struikelblok

De financiën zijn het laatste struikelblok. ,,Afgesproken is dat de stichting in totaal 150.000 euro ontvangt voor het achterstallig onderhoud. Daarnaast zou de stichting een stuk grond achter de kerk (waarde 75.000 euro) krijgen.'' Die grond is nodig om parkeergelegenheid te realiseren. ,,Maar toen kwam het bisdom ineens met de boodschap dat bedragen boven de 2 ton langs een extra commissie moeten. En dat zou waarschijnlijk een moeilijk verhaal worden.''

,,Dat verraste ons ook. Zeker in dit stadium'', vervolgt Kaarsemaker. Maar de parochie heeft nu een oplossing bedacht voor het obstakel; het stuk grond in bruikleen nemen. Hij wil daarover snel om tafel met de stichting. ,,Gaan zij akkoord? Dan gaan we terug naar het bisdom en zou het snel kunnen gaan.''