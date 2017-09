Overlast van drinkende (hang)jeugd in gemeente Drimmelen: alcoholverbod in speelbossen en schoolpleinen

Deze bossen zijn voor kinderen vinden burgemeester een wethouders. Het college kan op grond van de APV alcoholverbodsgebieden aanwijzen. Daarom hebben zij vier nieuwe locaties aan de lijst van alcoholverbodsgebieden locaties toegevoegd. In Lage Zwaluwe is dat de Biesboschweg (vanaf perceel nummer 5 tot aan de Amer), in Terheijden gaat het om het trapveld aan de Zeggelaan (met Klaverbeemd/Zeggelaan/Biezelaar) en het speelbos aan de Schimmelseweg in Terheijden en in Made is het nuttigen van alcohol taboe is het speelbos aan de Haasdijk en het Gaymansplantsoen (beide met de aanpalende straten).

Schoolpleinen

Daarmee is het nu op twaalf terreinen in Drimmelen niet meer toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Daarnaast waren er ook diverse klachten van schoolpersoneel, waarop besloten is om het alcoholverbod ook te laten gelden voor de schoolpleinen van basisscholen en het terrein in een straal van 50 meter daar omheen. Daar tegenover staat dat er ook twee locaties van de 'alcohollijst' zijn afgevallen. In de Nieuwstraat (omgeving van de winkels) in Lage Zwaluwe en de omgeving van de haven en Schans in Terheijden is geen alcoholverbodsgebied meer.