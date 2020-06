Overal plek voor een kampvuur bij Nionplas, maar scouting heeft nog gat in begroting

RAAMSDONKSVEER - Vrachtwagens rijden af en aan bij de Nionplas. De toegangsweg is al verlegd; de bouwput voor het nieuwe clubhuis van de scouting komt letterlijk in beeld. ,,Een prachtige kans", zeggen Ruud van Egdom en Harvey de Bont van de werkgroep verhuizing over de nieuwe locatie.

Met water en bos op loopafstand. En overal plek voor een kampvuur, wijzen ze naar hun terrein, dat strekt van het water tot aan de Oosterhoutseweg en grenst aan Nion Watersport.

Eigenlijk zou de bouw dit voorjaar beginnen. Maar er zijn nog wat hobbels te nemen. Het bouwbudget is niet toereikend. Er wordt gedacht aan een sponsoractie.

A27

Na 20 jaar op een wat verscholen plek aan de Kerklaan, naast het zwembad, verhuist de club naar een opvallender locatie. Ze moeten plaats maken voor de verbreding van de A27 en de aanpassingen van knooppunt Hooipolder. In 2014 begonnen de onderhandelingen met Rijkswaterstaat.

Daarna volgden nog enkele jaren van overleg met de gemeente om een geschikte plek te vinden. Veilig, bereikbaar vanuit drie kernen, zonder teveel overlast maar wel met sociale controle. ,,Vijf of zes plaatsen hebben we aangedragen,” vertelt Van Egdom. ,,Achter de Hoeven was er een van”, lacht hij een beetje besmuikt over het natuurgebiedje dat de gemeente tegen de zin van omwonenden als woninglocatie wil bewaren.

Dat het toch de wat afgelegen Nionplas is geworden, komt omdat de gemeente die als recreatieplas wil bestemmen, vult De Bont aan. ,,Het fietspad is al aangelegd, daardoor is het veiliger voor met name onze jongere leden. ”

Taxatie

Struikelblok vormt nog steeds de bouw zelf. Er zit een gat in de begroting, leggen de twee uit. Het uitkoopbedrag van Rijkswaterstaat is niet toereikend. Van Egdom: ,,De taxatie was gebaseerd op de waarde van ons huidige clubhuis. Bovendien zijn in de loop der jaren de bouwkosten enorm gestegen".

Van het ontwerp van Marquart, gebaseerd op de Langstraat-boerderijen, is al een stuk ‘afgesnoept’. Van twee gebouwen naar één hoofdgebouw, zonder apart magazijn.

