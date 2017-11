Ouders uit Oosterheide boos over Bunthoeffoto: 'Onder valse voorwendselen naar het pleintje gelokt'

Snapchat

Doelgroep

Op de reden hiervoor wil de vrouw niet ingaan. ,,Als ik dat zeg, dan staan ze straks bij mij op de stoep. Daar heb ik geen zin in." Volgens initiatiefnemer Youssef el Khadjoui is het plan voor een eigen ruimte niet bedoeld voor kinderen. ,,Dat is onze doelgroep niet. Bij ons gaat het om jongeren vanaf vijftien jaar. Dat de kinderen op de foto zijn gekomen, is onze schuld niet. We hebben ze niet gevraagd. En zeker niet via snapchat. Ik heb geen snapchat. Het was een drukke middag en bij het nemen van de foto kwamen de kinderen erbij staan. Als je niet wil dat je kinderen op de foto gaan, dan moet je ze bij je houden."

Clubhuis

Volgens de moeder is een clubhuis voor een groep jongeren geen goed idee. ,,Zo'n eigen ruimte heeft een slecht effect op de jeugd. Ik heb daar geen vertrouwen in. En zo denken meer Marokkaanse en Turkse ouders in de wijk erover. Wij zijn tegenwoordig goed opgeleid en werken hard voor de toekomst van onze kinderen. Onze kinderen leren hard op school en gaan straks naar een goede middelbare school. Als ze studiebegeleiding nodig hebben, dan zorg ik zelf wel voor bijles." Volgens de moeder is er in de buurt ook genoeg te doen voor kinderen. ,,De gemeente organiseert hier van alles voor de kinderen. Daar zijn we juist heel blij mee. Oosterhout in Beweging. Dat is echt heel leuk, dan mogen ze op trampolines of voetballen in een sporthal. En als de kinderen samen iets willen doen, dan gebeurt dat gewoon bij ons thuis. Daar hebben we geen clubhuis voor nodig."