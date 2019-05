Ouders over Juzt: ‘Kinderen zitten nu op de verkeerde plek’

,,Mijn dochter is overgeplaatst zonder mijn toestemming en zit nu in een instelling waar zij niet hoort”, zegt moeder Nadia uit Breda. Dinsdag werd zij door Juzt van het terrein gezet toen zij haar dochter (17) wilde zien. ,,Ik ben als een crimineel behandeld.” Haar advocaat heeft de rechtbank ingeschakeld om een goede oplossing voor haar dochter te vinden.

Een andere ouder vertelt dat uitgerekend haar dochter met een 'jongensproblematiek’ in een jongensgroep is geplaatst. ,,Dat noemen ze dan passend", zegt zij over de brief die woensdag bij haar binnenkwam. Daarin legt Juzt uit dat Lievenshove dichtgaat na druk van de inspectie. Verbetering bleef uit , de situatie was onhoudbaar.

Volledig scherm Jeugdzorginstelling Lievenshove aan de Bredaseweg is sinds dinsdag gesloten. © Johan Wouters / Pix4Profs

Dinsdag meldde Nadia zich op het terrein om haar dochter te spreken. ,,Ik had van een andere ouder gehoord dat mijn dochter naar een instelling in Maastricht werd overgeplaatst. Dat was zonder mijn toestemming. Een jeugdgevangenis nota bene. Terwijl het net zo goed met haar ging. Ik zou een gesprek krijgen maar later ben ik weggelokt door personeel. Ze dreigden mijn dochter in de boeien te slaan als we niet zou meewerken. Er stond een politieauto klaar. Achter mijn rug hebben ze haar afgevoerd, gewoon ontvoerd. Mijn dochter vormde geen enkele bedreiging. Er was geen reden voor deze sensatie.”

De advocaat van de moeder, mr. Bas van Riel, bevestigt dat hij dit 'geschil over de ondertoezichtstelling’ aan de kinderrechter heeft voorgelegd. De zaak dient 14 mei achter gesloten deuren. ,,Het meisje is minderjarig en staat onder toezicht van jeugdzorg. Die heeft Juzt ingeschakeld, maar die heeft een wanprestatie geleverd. Juzt moet voor een vervanging zorgen want Lievenshove bestaat niet meer. Jeugdzorg krijgt de scherven. Het is aan de rechter om te bekijken wat een goede oplossing voor dit meisje is."

De instelling in Maastricht is volgens hem geen gevangenis, wel gaat het om een gesloten instelling. ,,Meer wil ik niet zeggen, in het belang van dit kind. Zij heeft nog een toekomst voor zich".