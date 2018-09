Ouders en kinderen in Biesbosch Challenge: 'Dit is echt teamwork'

Nieuw aan de Biesbosch Challenge was de Ouder Kind Challenge, die zaterdag werd gehouden. De teams van een ouder met een kind legden een ander parcours af dan de 'groten'. Twaalf teams deden er mee, waaronder vier moeders met een kind. Drie kwartier mountainbiken, drie kwartier rennen en een uur kanoën bracht de deelnemers na een spannende tocht bij het eindpunt. Onderweg moesten tal van opdrachten worden uitgevoerd, zoals pijlschieten met een blaaspijp. Ook een aantal pittige vragen diende te worden beantwoord. En voordat je in de kano kon stappen, moest je eerst honderd meter 'kanoklûnen'.



Erwin Deckers (41) en zoon Yannick (8) namen voor het eerst aan een wedstrijd als deze deel. "We komen uit België, vlakbij Maastricht. We hebben anderhalf uur gereden om aan deze Challenge mee te doen", aldus vader Deckers. "Wat zo mooi is aan deze wedstrijd? Echt het samen doen, vind ik. Normaal sporten we apart, dit is echt teamwork. We zijn beiden even belangrijk. Het is een combinatie van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen, in combinatie met geconcentreerd punten bij elkaar sprokkelen. Neem het pijlschieten, dat je moet doen vlak voor je in de kano stapt. Dan is het van belang dat je allebei je taken uitvoert." Zoon Yannick is nog moe van het fietsen, maar hij lachte nog breeduit. Gevraagd naar welk onderdeel hij het leukst vond, was het "toch wel het fietsen". waarbij aangetekend dat hij nog niet halverwege de Challenge was.