Ouders basisschool in actie tegen ‘plofklassen’: ‘Zoveel leerlingen in één klas, dat kan niet goed zijn’

Jong en geraakt door kanker: Rimke en Eva willen met Poppy’s Young een vangnet bieden

4 juni Een treffende quote, een leuke opdracht of een goede filmtip: Juist de kleine dingen kunnen het verschil maken weten Rimke Peeters (24) en Eva van der Weide (24). De twee Oosterhoutse twintigers startten vorige zomer het platform Poppy’s Young voor jongeren die geraakt zijn door kanker. ,,Het is zo belangrijk te weten dat je niet alleen bent.’’