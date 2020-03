Ouderenmiddag Dongen vanwege corona afgeblazen

De Dongense afdeling van de KBO heeft ruim 900 leden. De ontspanningsmiddag zou om 13.30 uur beginnen. Hamers zegt dat de beslissing om de middag te schrappen genomen is op basis van informatie van de GGD Brabant en het RIVM. ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat de situatie met betrekking tot het coronavirus nog uiterst onzeker is. Zo is het aantal coronapatiënten in Nederland het afgelopen weekend meer dan verdubbeld en bestaat er in Brabant meer onzekerheid over de verspreiding van het virus dan in de rest van het land’’, zegt Hamers.