Ouderen van Oosterheem hebben eigen wandelvierdaagse: 'Ze hebben er zin in'

De Wit is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het optuigen van de vierdaagse, wat een terugkerend evenement moet worden. Buurstede, ook onderdeel van de Volckaert, heeft al zo'n wandeltocht. ,,Het idee ontstond spontaan. Ik ben hier pas komen werken. Zag berichten voorbijkomen over wandelvierdaagsen in de buurt en vroeg collega's of wij ook meededen of zelf iets organiseerden. Dat laatste vonden ze een leuk idee."

Twintig deelnemers

De Wit hoopte op zo'n zeven aanmeldingen. ,,Het is nieuw. We vragen familieleden mee te lopen als begeleiders; zij moeten maar tijd hebben." Ze is dan ook blij verrast dat de teller uiteindelijk op twintig bewoners staat. Met evenveel begeleiders; familieleden en vrijwilligers. ,,Op vrijdag doen nog eens vijf extra bewoners mee. Zij komen van onze gesloten afdeling, zijn diep dement. We weten dat zij hier enorm van genieten, maar vier dagen is niet haalbaar.'' De groep vertrekt steeds om 18.30 uur vanaf Oosterheem. ,,Voor elke dag is een andere route van 3 kilometer uitgestippeld. Onderweg is een stempelpost, waar deelnemers drinken en iets lekkers krijgen. Jumbo Nieuwe Bouwlingstraat en Hofkens sponsoren. Woensdag en vrijdag hebben we muziek van een blaaskapel en aan het einde van de vierdaagse krijgen bewoners uiteraard een medaille."

Te druk

De tocht valt tegelijk met de reguliere avondvierdaagse. Waarom niet daarbij aansluiten? ,,We doen dit bewust. Soms overlappen we wel met de route, maar de hele 3 kilometer is voor sommigen te druk. En zo kunnen we echt met elkaar bezig zijn. Wat ook meespeelt: alle deelnemers zitten in een scootmobiel of rolstoel. Dat kan voor opstoppingen of hinder zorgen. Daar kun je in zo'n grote groep slechte gezichten van krijgen. We willen juist dat het gezellige dagen worden."