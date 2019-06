Ouderen kunnen weer samen eten voor een redelijke prijs in de Doelen in Oosterhout

Mogelijk oplossing voor stapels kunstgras bij Tuf Recycling in Dongen, bedrijf werd bedreigd voor verwoesten­de brand

17 juni DONGEN - Tuf Recycling werd voor de verwoestende brand in oktober vorig jaar meerdere keren bedreigd. Dat blijkt uit informatie die de politie maandagavond naar buiten heeft gebracht. Het Rotterdamse Advanced Sports Installations & Recycling (ASIE) is inmiddels in beeld om de problemen bij de omstreden Dongense kunstgrasverwerker op te lossen. De gemeente Dongen staat in principe welwillend tegenover dit voornemen.