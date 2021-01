Ouderen kunnen eenzaamheid en stramheid te lijf in beweegtuin Gilze

GILZE - Ouderen uit Gilze kunnen vanaf eind volgende week terecht in een zogeheten beweegtuin bij Zorgcentrum Sint Franciscus. De tuin is bedoeld om samen te bewegen in de buitenlucht en sociaal contact te bevorderen. Stichting Beweeglint Gilze wil naast de beweegtuin ook nog vier beweegroutes door het dorp aanleggen.

Secretaris Ingrid Veroude is enthousiast: ,,We zijn hier als stichting al drie jaar mee bezig. Afgelopen maandag is begonnen met het grondwerk en komende maandag worden zes toestellen geplaatst. Dat varieert van een toestel waarmee je een fietsbeweging maakt en een die de schouders in beweging brengt tot een interactief boter-kaas-en-eieren-spel.”

Volledig scherm Met de aanleg van de beweegtuin in Gilze is al een eind gevorderd. De toestellen komen volgende week. © Stichting Beweeglint Gilze

Veroude vindt dat bewegen in de buitenlucht in deze coronaperiode nog belangrijker dan normaal. ,,Dat geldt zeker ook voor de mogelijkheid elkaar, op gepaste afstand, te ontmoeten in de beweegtuin. We hopen er veel ouderen mee te kunnen bedienen en zo ook het probleem van eenzaamheid te bestrijden.”

Quote We gaan nog vier bewegwij­zer­de routes van 2,5 kilometer lang realiseren die met rolstoel en rollator toeganke­lijk zijn Ingrid Veroude, Beweeglint Gilze

De Beweegtuin is bekostigd door bijdragen van de gemeente Gilze en Rijen, Zorgcentrum Sint Franciscus, de stichtingen Gezond Gilze, OPA en andere sponsoren. Volgens Veroude is de Beweegtuin nog maar het begin: ,,Beweegtuinen zie je in Nederland wel meer, maar Beweeglinten zijn vrij zeldzaam. Door corona is het proces wat vertraagd, maar we gaan nog vier bewegwijzerde routes van 2,5 kilometer lang realiseren die met rolstoel en rollator toegankelijk zijn.”

Ontmoetmomentjes

Op die manier wil de stichting oudere mensen in het hele dorp stimuleren om in beweging te komen. Veroude daarover: “Daarbij gaan we onderweg diverse beleef- en ontmoetmomentjes inbouwen. Dat kan zijn in de vorm van een sporttoestel, een kunstwerk of een lekker geurende struik. Vanuit Gezondheidscentrum Gilze en Sint Franciscus gaan we activiteiten houden zoals wandelingen langs de linten en instructie-momenten in de Beweegtuin.”

Volledig scherm Annemarie Oomens, Myriam Aarts, Wim Teeuwen en Ingrid Veroude (vlnr) van Stichting Beweeglint Gilze bij de Beweegtuin in Gilze. © Stichting Beweeglint Gilze Veroude, zelf fysiotherapeut, heeft heel wat positieve reacties gehad. ,,We juichen het toe als het idee navolging vindt in de andere kernen van de gemeente. Een officiële opening zit er nu niet in. Als het weer kan zal oud-atlete en presentatrice Olga commandeur van Nederland in Beweging die verrichten. Die toezegging hebben we al binnen.”