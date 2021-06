Ouderen geraakt in hun portemonnee: waarom onevenredig veel betalen voor de waterzuivering?

Mannen (19 en 24) met grote hoeveel­heid drugs op zak aangehou­den in Oosterhout

28 juni OOSTERHOUT - Twee mannen (19 en 24) zijn zaterdag en zondag aangehouden vanwege het bezitten van verdovende middelen in Oosterhout. De 19-jarige man had zakjes hennep, hasj en XTC-pillen in zijn auto liggen. De 24-jarige man verstopte 1400 Captagon-pillen in zijn auto.