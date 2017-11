Ouderen en gehandicapten in Oosterhout trekken aan bel over toekomst Amphia

OOSTERHOUT - Ouderen en gehandicapten maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van medische zorg als het Amphia in Oosterhout opgaat in de nieuwbouw in Breda. Belangengroepen trekken aan de bel bij het Oosterhoutse gemeentebestuur.

De leiding van het Amphia maakte onlangs bekend dat de orthopedische kliniek in Oosterhout daar vrijwel zeker verdwijnt. Ook andere kleine operaties verhuizen vermoedelijk naar Breda. Wat er gebeurt met de andere onderdelen, zoals de poliklinieken, blijft nog even onduidelijk.

Bereikbaarheid en kosten

Voor het Ouderenplatform en Gehandicaptenplatform Oosterhout was het nieuws reden om de gemeente een brief te sturen. Want, schrijven zij, van Oosterhout naar Breda is een 'wereld van verschil in bereikbaarheid en kosten', 'zeker voor mensen die minder mobiel zijn'.

Bert Schuur, voorzitter ouderenplatform legt uit: ,,We willen niet lobbyen voor het behoud van het Amphia in Oosterhout. Daar hebben wij en zelfs de gemeente geen enkele invloed op. Maar we kunnen wel meedenken over wat je voor Oosterhout aan zorg kunt en moet behouden. Zodat mensen straks niet voor alles naar Breda toe hoeven. Ook belangrijk: hoe zorg je ervoor dat er straks vanuit heel Oosterhout een goede busverbinding is naar Molengracht?''

Zorgen bekend

Wethouder Marian Witte (Volksgezondheid) nodigt de belangengroepen uit om van 'gedachten te wisselen'. Ze snapt de zorgen. ,,Het Amphia kent deze zorgen ook. Bij behoud van het Amphia moeten we niet alleen in stenen denken maar vooral aan het op een moderne manier organiseren van zorg en dienstverlening. [...] Oosterhouters willen best voor complexe zaken naar Breda toe, als daardoor de kwaliteit van de zorg hoog is, maar veel kan gewoon hier lokaal worden geleverd. Deze boodschap geven we het Amphia ook.''