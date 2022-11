Oudere vrouw op fiets gewond door botsing met bus in Oosterhout

Documentai­re over Haaykaant­se bouwclubs in de maak: ‘Vriend­schap en rivaliteit in hechte dorpsge­meen­schap’

RAAMSDONK - Dat ze in Raamsdonk - Den Haaykaant - carnaval al jaren groots vieren is bekend. Voor filmmaker Ruut van der Beele reden om die passie vast te leggen in een achtdelige documentaire voor Omroep Brabant, met CV De Leo’s en CV Oké in de hoofdrol.

9 november