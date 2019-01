Oude landbouwschool Raamsdonksveer weer 'groen’

Protest in Dongen tegen komst arbeidsmi­gran­ten

7:00 DONGEN - In Dongen groeit de onvrede over de huisvesting van honderd arbeidsmigranten in het Broederhuis Glorieux aan de Triangellaan. Buurtbewoners zijn een actie begonnen in een laatste poging de komst van de Oost-Europeanen tegen te houden.