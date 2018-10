Oude haven van Drimmelen kan straks weer 75 jaar mee

DRIMMELEN - Groot materieel is gearriveerd in de oude haven van Drimmelen. Noodzakelijk voor heel groot onderhoud. De steigers zijn al verlegd. De kades gaan op de schop. De betonnen damwanden moeten plaatsmaken voor staal.

De haven moet er minimaal weer 75 jaar tegenaan kunnen, vertelt John Knaap van uitvoerder Gebr. de Leeuw uit Oosterhout. Dat is de eis die de gemeente, als opdrachtgever, stelt. Want de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van en in de haven.

Quote De grond onder de kade zakt langzaam weg John Knaap, gebroeders de Leeuw

De renovatie van de kade is hard nodig, legt Knaap uit. ,,De betonnen damwanden, die de kade tegenhouden, inclusief de verankering, zijn op leeftijd. Het is zelfs zo erg dat de grond onder het wegdek langzaam in het water zakt. De kade helt naar het water over, dat zie je als er een schip aan ligt. Daarom is er al een maximaal gewicht gesteld aan zwaar verkeer op de rand van de kade. "

De nieuwe constructie wordt op dezelfde plaats aangebracht. Het aantal parkeerplaatsen wordt uit gebreid, door een aantal bolders, waar vroeger schepen aan lagen, te verwijderen. De parkeervakken worden opnieuw ingedeeld.

Het werk in Drimmelen zal nog een paar weken in beslag nemen.