Oude dame (89) beroofd van pinpas en 8.000 euro door zogenaamde postbezorger in Oosterhout

B & B in voormalige basis­school: De IJsvogel in Drimmelen heeft eerste gasten al ontvangen

9:00 DRIMMELEN - Pension De IJsvogel in Drimmelen heeft inmiddels de eerste logés mogen ontvangen. De bed and breakfast van Anita en Mario Joore is echter nog niet helemaal klaar. De komende maanden wordt er volop geklust in het gebouw waarin tot 2016 basisschool ‘t Klaverblad was gevestigd.