Oude bommenwerper boven Gilze maakt ‘ontzettend veel lawaai’

GILZE - Diverse inwoners van Gilze klaagden afgelopen weekend over een vliegtuig van Historische Vlucht vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. De bommenwerper B25 Mitchell vloog erg laag. ‘Dit is nou het tiende rondje’ en ‘Ontzettend veel lawaai’, viel te lezen op Twitter. Anderen vonden het juist super.

Dat de vliegtuigen van Historische Vlucht ouderwets kabaal maken is voor liefhebbers een genot en voor de haters een ergernis. De leden van HV-KLu spenderen veel tijd om oude vliegtuigen voor het historisch vliegmuseum draaiend te houden. Maar met vluchten op zaterdagmiddag leidt dat regelmatig tot overlast. Hoewel omwonenden wel wat gewend zijn, meestal vrede hebben met de situatie en het soms ook gewoon mooi vinden.

Afgelopen zaterdag klaagden diverse inwoners van Gilze over het lawaai. Walter de Vet die namens de gemeenteraad in het milieuoverleg Gilze-Rijen (COVM) zit met onder meer Defensie liet ook van zich horen. ‘Dit is nu het tiende rondje van @KLu_HV over #gilze en vlieghoogte is steeds lager. Volgende keer raak je de grond.’ Een ander liet weten ‘Je kunt buiten geen gesprek meer voeren als het gevaarte overkomt.’

In een toelichting zegt De Vet zich te hebben gestoord aan de vlieghoogte en de route over het dorp heen. ,,Als lid van COVM heb ik ook diverse reacties gehad. Historische Vlucht ontziet de dorpen meestal. In het centrum heb ik er normaal geen last van.”

Vliegend erfgoed

De Vet is vooral verbaasd dat omwonenden niet op de hoogte zijn gesteld. Normaal krijgen zij een mail waarin de vliegbasis of Defensie waarschuwt voor avondvliegen, oefeningen of andere bijzonderheden. ,,Daarvoor is de omwonendenbrief. Persoonlijk heb ik niks tegen Historische Vlucht. Het is hartstikke mooi dat zij vliegend erfgoed bewaken, maar heb oog voor omwonenden.”

Via Twitter leerde hij dat op de vliegbasis een van de twee banen is afgesloten in verband met onderhoud. ,,Daardoor komen ze vanzelf over Gilze. Ik had dat graag vooraf geweten en hoe lang.” Op Twitter @B25KLuHV is te lezen dat instructeurs zijn opgeleid en dat dat reden was voor een feestje.

Quote Piloten horen zich wel te houden aan wet en regelge­ving Woordvoerder vliegbasis Gilze-Rijen

Een woordvoerder van de vliegbasis kent de reden niet van de overlast. Hij zegt wel dat de vliegers moeten trainen om hun brevet te krijgen of houden, ook voor deze oude bommenwerper. ,,Piloten horen zich wel te houden aan wet en regelgeving, maar daar kon hij verder niets over zeggen.” De woordvoerder kon gisteren nog geen antwoord geven op andere vragen.

Eerder klaagden inwoners over een vlucht op 17 juni. ‘Geef mij maar ‘gewoon’ helikopters. G#@* wat maken die recreatievluchten een teringherrie. #zinloosgeweld #Gilze #vliegbasis twitterde Kitty van Noort. Zij plaatste er een filmpje bij.